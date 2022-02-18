Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18 февраля на автодороге областного значения Карабутак - Костанай на железнодорожном переезде Кызылсай произошло дорожно-транспортное происшествие. - 57 –летний водитель автомашины МАN TGA, нарушив правила дорожного движения не уступил дорогу поезду и допустил столкновение с грузовым тепловозом, - рассказали в пресс-службе ведомства. К счастью, погибших и пострадавших в аварии нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.