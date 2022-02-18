чихание;

усталость;

слабость, боль в мышцах;

покраснение и боль в горле;

насморк;

головные боли (иногда продолжительные);

повышение или понижение температуры, резкие температурные перепады;

кашель;

Иллюстративное фото из архива "МГ" При проведении анализа отобрали около сотни вакцинированных пациентов, заражённых омикроном. Исследования показали, что основными симптомами стали:Кроме этого, у некоторых пациентов также было затруднённое дыхание, отсутствие аппетита, снижения вкуса и обоняния. У пары тройки пациентов были замечены боли в животе. При заболеваемости людей вариантом COVID-19 омикрон количество госпитализированных пациентов не сократилось, и говорить о том, что омикрон переносится более легко, говорить рано. Также сообщается, что у переболевших омикроном очень часто обнаруживают осложнения в виде неврологии разного рода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.