Норвежские ученые назвали распространённые признаки заражения вариантом омикрон у привитых. Исследование опубликовано на Eurosurveillance. При проведении анализа отобрали около сотни вакцинированных пациентов, заражённых омикроном. Исследования показали, что основными симптомами стали:
  • чихание;
  • усталость;
  • слабость, боль в мышцах;
  • покраснение и боль в горле;
  • насморк;
  • головные боли (иногда продолжительные);
  • повышение или понижение температуры, резкие температурные перепады;
  • кашель;
Кроме этого, у некоторых пациентов также было затруднённое дыхание, отсутствие аппетита, снижения вкуса и обоняния. У пары тройки пациентов были замечены боли в животе. При заболеваемости людей вариантом COVID-19 омикрон количество госпитализированных пациентов не сократилось, и говорить о том, что омикрон переносится более легко, говорить рано. Также сообщается, что у переболевших омикроном очень часто обнаруживают осложнения в виде неврологии разного рода.