– В 2021 году акимат выдал 129 архитектурно-планировочных заданий. В этом году поступило 29 заявок, разрешение выдано 15, ещё 14 получили отказ. Причина - не соответствуют ПСД или целевое назначение, - информировал глава города.Выяснилось, что без разрешительных документов строятся: четырёхэтажный дом по улице Х.Доспановой, двухэтажное здание в садоводческом товариществе "Вагонник" и двухэтажный дом в северо-восточной части города по улице Дальняя. Заказчики не подавали заявки на архитектурно-планировочное задание и не согласовывали эскизный проект. с/т Вагонник ул. Дальняя, 13 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено акиматом ЗКО
