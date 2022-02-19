– В 2021 году акимат выдал 129 архитектурно-планировочных заданий. В этом году поступило 29 заявок, разрешение выдано 15, ещё 14 получили отказ. Причина - не соответствуют ПСД или целевое назначение, - информировал глава города.

ул. Х.Доспановой, 6 Как рассказал аким города Абат Шыныбеков, сейчас в Уральске строятся 68 многоэтажных домов, 65 из которых имеют все разрешительные документы. У трёх застройщиков разрешения нет.Выяснилось, что без разрешительных документов строятся: четырёхэтажный дом по улице Х.Доспановой, двухэтажное здание в садоводческом товариществе "Вагонник" и двухэтажный дом в северо-восточной части города по улице Дальняя. Заказчики не подавали заявки на архитектурно-планировочное задание и не согласовывали эскизный проект.с/т Вагонникул. Дальняя, 13 Фото предоставлено акиматом ЗКО