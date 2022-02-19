К тому же контактных теперь не будут отправлять на домашнюю изоляцию, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 февраля, вступают в силу новые постановления главного государственного санврача РК Айжан Есмагамбетовой, которые отменяют ограничения на объекты, находящиеся в «желтой» зоне и для лиц – обладателей «синего статуса». Так, с 19 февраля 2022 года: - Для посетителей с нейтральным «синим» статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в «красной» зоне – ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, а также торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий, при заполняемости помещений до 70%. - Сняты ограничения в «желтой» зоне для всех видов деятельности. - Отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний. - Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, получившие первую дозу вакцины за рубежом для завершения первичного курса. - Расширен перечень лиц, подлежащих ревакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, в возрасте 50 лет и старше. - Для въезда в Республику Казахстан, при предоставлении документального подтверждения не требуется проведение ПЦР-теста лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. - Сняты ограничения на вход сопровождающих лиц в организации образования, при условии наличия у них «зеленого» или «синего» статусов. - Исключен запрет на вход в кинозалы с едой и напитками.   С полным текстом постановлений можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  