- В России пенсионный возраст наступает раньше. Для мужчин в 60 лет. Эти люди оформляли каким-то образом пенсию в соседней стране, а когда им исполнялось 63 года, подавали документы на назначение пенсии здесь в Казахстане, - рассказал Нурлан Мажитов. - После распада Союза в 1992 году страны содружества подписали соглашение о гарантиях прав граждан на пенсионное обеспечение. В нем говорится, что назначение пенсии проводится по месту жительства. В случаях, когда граждане переезжают в другое государство, пенсия по прежнему месту жительства приостанавливается. Сверки выплат между двумя странами проводилась и раньше, в 2019 году выявили 46 человек, получавших двойные выплаты.К слову, шестеро из нарушителей вернули деньги добровольно – в бюджет от них поступило около 18 млн тенге, с остальными предстоит судебное разбирательство. Госкорпорация «Правительство для граждан» проверяет также пенсионеров, которые получают пенсию здесь, но не проживают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
