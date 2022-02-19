- Мы писали не раз в акимат о том, что у нас нет дороги, обращались в ЖКХ, нам обещали сделать экспертизу, смету. Но всё стоит на месте. Кое-как мы добились, чтобы плиту положили. А в последнее время даже проехать проблема, не то, что пройти, - сетует женщина.

Жители улицы Белинского в Атырау не могут проехать домой. Всему виной - развернувшееся строительство детсада, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В редакцию «МГ» обратилась жительница дома №23 по улице Белинского Антонина Буянова. Два года недалеко от её двора возводят детский сад. Строительная техника повредила дорогу, отрезав подъездной путь к дому.Школьники вынуждены надевать пакеты на ноги, чтобы пройти от дома до остановки. Таксисты отказываются ехать по бездорожью из страха застрять в грязи. Пенсионеры же переживают, что случись что-то - скорая не проедет. Всего в доме №23 по Белинского проживают шесть семей - 30 человек. Все они с нетерпением ожидают хотя бы временного решения проблемы. Редакция направила запрос в акимат Атырау.

2iITcGNl0Yo

kOcXtMidfW4

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.