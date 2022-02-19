- Мы проходили мимо контейнеров, услышали как-будто кто-то жалобно скулит. Начали разбирать пакеты с мусором. В одном из пакетов нашли щенков. Они уже замерзли. Еще одного щенка нашли почти на дне контейнера, - рассказала Анара.

- Я просто в шоке от такого отношении к живым существам. Кто-то положил живых щенков в пакет, завязал его и выбросил в мусорку поглубже, чтобы не нашли. Как так можно? - возмущается женщина. - У нас как раз над контейнерами установлена камера видеонаблюдения. Я написала заявление в полицию, чтобы они нашли этих нелюдей и наказали по закону.

Жительница Уральска по имени Анара рассказала, что ночью услышала, доносившиеся из мусорного контейнера.На шум на улице вышли и соседи. Малышей занесли в подъезд, покормили и обустроили им место для ночлега.К слову, щенков в скором времени отвезут в частный приют для бродячих животных. В полиции сообщили, что заявление поступило и будут предприняты соответствующие меры.