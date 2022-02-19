Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу по Атырауской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  СМИ сообщили о задержании экс-гендиректора АНПЗ Шухрата Данбая Фото: anpz.kz В пресс-службе областного АФМ сообщили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по статье 189 ч.4 п.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере". Как выяснилось, Данбая и его подельников подозревают в хищении средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ. - Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - уточнили в пресс-службе ведомства. О задержании Данбая стало известно 17 февраля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  