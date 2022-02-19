Фото ребенка с пораненным лицом распространили в пабликах 19 февраля. По словам автора, ребенок пострадал из-за нападения собаки. “Пусть местные власти отреагируют, и организуют отстрел собак”, - обратился он. Между тем, в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что случилось это 18 февраля, ребенка покусала соседская овчарка. Она была на привязи, но развязалась. Хозяина привлекли к административной ответственности согласно ст. 408 КоАп РК “Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек”. В селах Кызылжар, Курашасай после жалоб в соцети на бродячих собак участковые провели обход, оштрафовали за нарушение правил содержания собак более 50 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.