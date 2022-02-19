Почти две недели отдохнут жители Казахстана в марте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте Иллюстративное фото из архива "МГ" В первый месяц весны казахстанцев ждут 12 дней отдыха в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза. Перенос праздничных дней в честь Международного женского дня утвердили ещё в прошлом году. Так, пятого марта 2022 года (суббота) граждане работают, а следом отдыхают три дня: 6, 7 и 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник). Наурыз в этом году будет отмечаться с 21 по 23 марта. 19 и 20 марта выпадает на выходные дни (субботу и воскресенье). Таким образом на Наурыз казахстанцы отдохнут сразу пять дней - 19, 20, 21, 22 и 23 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.