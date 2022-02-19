По информации РГП "Казгидромет", 20 февраля в Уральске синоптики прогнозируют снег, днем -2 градуса, ночью -5. До 7 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем до 10 градусов тепла, ночью -2. В Актобе переменная облачность, температура воздуха днем -5 градусов, ночью -17. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.