Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по предварительной информации водитель автомашины марки "Лада Ларгус", не убедившись в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, на достаточном для обгона расстоянии допустил столкновение с большегрузом DAF. - От столкновения "Лада Ларгус" съехала в правый кювет по ходу движения, и загорелась. Водитель с различными травмами его госпитализировали в больницу, а трое его детей, которым 15 и 13 лет, а также 1 год сгорели в салоне, - рассказали в полиции. Предположительно, при столкновении мужчина вылетел из машины, что и спасло ему жизнь. Другие обстоятельства ДТП выясняются.