Бандит Борис, решивший завязать с преступностью и открыть кондитерскую. Новая экшн-комедия IVI Originals «И снова здравствуйте!» рассказывает о воскресшем бандите Борисе, который пытается уладить свои незаконченные дела и раскрыть тайну собственной смерти. Помогать ему в этом непростом деле будет добродушный практикант-медик Артем, который на свою голову стал свидетелем неоднократных пробуждений Бориса в морге. «И снова здравствуйте»» показал лучший старт на платформе среди всех российских сериалов, в первый уик-энд его посмотрело более 350 000 домохозяйств.безымянный организатор свадьбы Альманах, состоящий из четырех новелл в разных жанрах — абсурдистская комедия, социальная сатира, триллер и мелодрама. Необычная рукопись молодого писателя попадает в литературное издательство. Его рассказы переносят читающего в свою реальность, заставляя сотрудников редакции столкнуться с моральными, социальными и культурными дилеммами. В первой истории «Мир крепежа» Андрей Мерзликин исполнил роль своеобразного тамады, клиенты которого не просто планируют идеальную свадьбу, но и идеальное совместное будущее.начальник погранзаставы Андрей Кижеватов. За участие в фильме Андрею Мерзликину вручили премию ФСБ за лучшую актерскую работу Военная драма об одном из первых сражений Великой Отечественной войны, о героической обороне Брестской крепости в июне-июле 1941 года. Свидетелем трагических событий становится чудом уцелевший мальчик Сашка, глазами которого и предлагается увидеть историю событий того времени. В одном из своих интервью Андрей Мерзликин отметил, что эта картина во многом изменила его творческую судьбу, стала знаковой.Преуспевающий бизнесмен Саша, жизнь которого разделилась на до и после автомобильной аварии Это история о человеке, совести, и, конечно, о любви, которой не только любые возрасты покорны, но и даже самые сложные обстоятельства. Герой Мерзликина – преуспевающий бизнесмен, который живет вполне благополучной жизнью, пока одно происшествие не заставляет его переосмыслить жизнь, свои ценности и чувства.главный герой в поисках пропавшей семьи Каждый казахстанский любитель кино знаком с актерским талантом Андрея Мерзликина не только по «Бумеру», но и по кинопритче «Заблудившийся» режиссера Акана Сатаева. В центре остросюжетного триллера – мистическая история исчезновения семьи главного героя. Посреди поездки его машина глохнет и семье приходится заночевать в степи, только на следующее утро он просыпается один, а жители ближайшего ветхого дома не внушают доверия.