Отдел ЖКХ, ПТиАД направит перевозчикам предписание об устранении замечаний, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 новых автобусов закупили для городских маршрутов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" В конце прошлого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, что с наступлением холодов уральцы чаще стали жаловаться на работу общественного транспорта - на линию выходят мало автобусов, в связи с чем увеличился интервал движения. Особенно много нареканий вызывает работа маршрутов №3, 2, 7, 13, 35 и 6, которые обслуживают "Алый парус", "Урал ТехСервис" и "Акжол Авто". Выяснилось, что при отделе ЖКХ, ПТиАД создана мониторинговая группа, которая выявляет нарушения в сфере пассажироперевозок. – Проверяем соблюдение интервала движения, санитарное состояние салонов, заодно и соблюдение масочного режима. Мониторинг показал, что интервал не соблюдают маршруты №33, 38, 7. Мы ещё проверили не все маршруты, работа в этом направлении продолжается, - рассказал заведующий сектора пассажирского транспорта отдела ЖКХ, ПТиАД Алмаз Ахошев.