– Мы хотим создать больше условий для досуга уральцев. Для этого мы подготовили проектно-сметную документацию на благоустройство 10 скверов на сумму 2,5 миллиарда тенге. Серди них есть как действующие скверы, так и новые. Приглашаем предпринимателей принять участие в таком благом деле, - сказал Шыныбеков в ходе рабочего совещания по вопросам благоустройства Уральска.

– С владельцами гаражей будут проведены переговоры, при их согласии они будут выкуплены по рыночной стоимости. Таким образом мы планируем решить вопрос благоустройства этого района, а так же безопасность местных жителей. Мы сейчас лишь подготовили эскизный проект, окончательное решение ещё не принято. Под омеговским мостом сквер больше предназначен для молодёжи. Там будут установлены спортивные тренажёры, площадка для workout. Железную дорогу касаться не будет. Сквер в северо-восточной части города будет расположен в новом 10-ом микрорайоне, сейчас там пустырь. Место отдыха больше ориентировано для прогулок, там будут установлены скамейки, освещение, фонтан, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Миржан Самуров.

– Ориентировочная площадь составляет около трёх гектаров, располагаться будет от кольца до улицы Айткулова. По проекту предусмотрено ограждение, велодорожка, пешая зона, детские и тренажерные элементы, беседки для отдыха. Также планируется сделать скважину для наполнения арычной системы. Летом арык будет наполняться водой, а осенью сливаться. Будут установлены камеры видеонаблюдения, высажены деревья. Проект разработан за счёт местного бюджета, сейчас он проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость - 335 миллионов тенге. Строительство начнётся по мере финансирования, - рассказал заместитель акима посёлка Зачаганск Асылжан Хайруллин.

Зона отдыха под омеговским мостом Аким города Абат Шыныбеков рассказал, что в этом году власти планируют уделить особое внимание местам отдыха горожан - благоустроить имеющиеся скверы и построить новые.Акимат города представил презентацию с адресами скверов. Судя по слайдам, в этом году благоустроят:

сквер по улице Некрасова,

аллею в районе СОШ №44,

сквер Журналистов,

сквер Ротонда,

Арбат рядом с ЗКГУ имени М. Утемисова,

аллею "Жастар".

Также построят четыре новых места для отдыха:

спортивную площадку под омеговским мостом,

сквер в районе магазина "Урал",

сквер в северо-восточной части города,

зону отдыха вдоль трассы Уральск - Саратов.

Как уточнили в отделе ЖКХ Уральска, новый сквер планируют построить между СОШ №19 и магазином "Урал". К слову, сейчас там расположены гаражи.

Что касается зоны отдыха вдоль трассы Уральск - Саратов, то здесь планируют сделать свою "мини-набережную".

сквер в северо-восточной части города

Фото предоставлено пресс-службой акима города