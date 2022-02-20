- Когда учился в железно-дорожном колледже, то на 4-ом курсе хотел пойти на службу. Но во время призывной кампании в пункте отбора мне отказали, и сообщили, что я должен сбросить вес, - рассказывает юноша.

- А насчет роста, я начал быстро расти еще со школьной скамьи. У меня рост один метр 99 сантиметров, - говорит Никита Шевнин. - Конечно, поначалу все удивлялись такому необычному большому призывнику, но сейчас уже все привыкли.

В Атырау в воинской части 5546 РгК «Батыс» Национальной гвардии служит не совсем обычный солдат. Военнослужащий срочной службы Никита Шевнин имеет рост два метра и носит берцы 47-го размера. Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, военнослужащий Никита Шевнин призвался на службу из города Тараз. Его история службы такова, что юношу, изъявившему желание пройти срочную службу, поначалу не брали в армию. И не только из-за его высокого роста, но и из-за лишнего веса. В момент призывной кампании молодой человек весил 140 килограмм.Чтобы осуществить свою мечту, Никита стал интенсивно заниматься и за несколько месяцев скинул более 20 кг. Заместитель командира воинской части 5546 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Байрам Алиев, все же сказал, что при росте два метра он должен скинуть еще 50 кг. Сейчас вес военнослужащего-великана составляет 112 кг, но он пообещал подполковнику, что похудеет до 90 кг.Сослуживцы говорят, что он едва помещается в кровати, да и обувь 47 размера ему подобрать сложно. Но Никита всегда отличался высоким ростом среди сверстников - и в школе, и в колледже. Играл в волейбол. Но в воинской части его уважают за его стремление пройти военную службу, и как настоящий мужчина, он выполнит свое обещание похудеть до 90 кг.