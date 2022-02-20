Еще двух пассажиров госпитализировали в районную больницу, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пассажир "Тойоты" погиб в аварии на автодороге Уральск-Атырау Фото предоставлено ДП ЗКО ДТП произошло сегодня, 20 февраля около 8:00. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, автомобиль Toyota Alphard опрокинулся на 207 км автодороги Уральск-Атырау. — Водитель, не справившись с управлением допустил опрокидывание автомобиля. В результате двое пассажиров доставлены в Акжайыкскую ЦРБ. Один пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», в рамках которого назначены ряд экспертиз, — сообщили в полиции. Стоит отметить, что автодорога Уральск-Атырау печально известна, как «дорога смерти». 14 января здесь произошло ДТП, в котором заживо сгорели пять человек. Следует напомнить, что только в первый день нового года в авариях в ЗКО погиблишесть человек, в том числе двое детей. В феврале прошлого года на этой же автодороге всего на четыре дня погибли 13 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.