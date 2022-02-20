Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 19 февраля в 20:38 на 388 км автодороги Атырау - Уральск в районе поселка Жанабулак горела автомашина Mitsubishi Pajero. - ГБО в автомобиле не оборудовано. Пожар локализован в 21:31 и ликвидирован в 21:41 силами 10- пожарной части. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ведомства. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.