По информации РГП "Казгидромет", 21 февраля в Уральске ожидается дождь со снегом, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем +4 градуса, ночью -5. Ветер ожидается и в Атырау. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью -2. До 10 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег, днем -2 градуса, ночью -5. В Алматы переменная облачность, днем +7 градусов, ночью -5.