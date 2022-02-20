По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 20 февраля в около 13:00 на автодороге в снежном заносе неподалеку от села Актау Шынгырлауского района застряли три автомобиля - два "ВАЗа" и "УАЗ". При помощи сотрудников пожарной части и рабочих крестьянского хозяйства и их техники людей спасли из снежного плена. - Произвели сопровождение техники и эвакуацию людей до пункта обогрева в поселке Шынгырлау. Спасено 12 человек, семь из которых дети, - сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. Несколько участков автодорог были закрыты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.