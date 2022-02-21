– В Уральске также ведётся активная работа. Восстановлены два сада в окрестностях города, продукция уже реализуется на местных рынках. Это КХ "Клад" в посёлке Серебрякова и сад-питомник Кайрата Каримова. Кроме этого, в посёлке Подстепное КХ "Витамин" также высадило яблони на участке в один гектар, пять гектаров занимают кусты малины и смородины. В Акжайыкском районе ТОО "Бактар алеми" высадило восемь тысяч саженцев яблони на 13 гектарах земли, в этом году предприниматель намерен засадить ещё шесть тысяч саженцев на 10 гектарах земли. Ещё пять предпринимателей получили земельные участки на создание яблоневых садов. Им выдано 11,6 гектаров земли, - рассказал Алдияр Халелов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Алдияра Халелова, в области восстанавливают ранее существовавшие яблоневые сады и ищут предпринимателей, которые готовы заняться садоводством. Уроженец Атырауской области приступил к садоводству в Таскалинском районе - предприниматель высадил 500 саженцев яблонь на двух гектарах земли на берегу озера Чижа-2. А в сельском округе Амангельды местный житель Алибек Давлетов засадил один гектар земли 200 саженцами яблони.Всего в 2021 году в рамках "Мой двор - мой сад" в области высажено более 26 тысяч саженцев плодовых деревьев.