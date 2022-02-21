– В Уральске также ведётся активная работа. Восстановлены два сада в окрестностях города, продукция уже реализуется на местных рынках. Это КХ "Клад" в посёлке Серебрякова и сад-питомник Кайрата Каримова. Кроме этого, в посёлке Подстепное КХ "Витамин" также высадило яблони на участке в один гектар, пять гектаров занимают кусты малины и смородины. В Акжайыкском районе ТОО "Бактар алеми" высадило восемь тысяч саженцев яблони на 13 гектарах земли, в этом году предприниматель намерен засадить ещё шесть тысяч саженцев на 10 гектарах земли. Ещё пять предпринимателей получили земельные участки на создание яблоневых садов. Им выдано 11,6 гектаров земли, - рассказал Алдияр Халелов.Всего в 2021 году в рамках "Мой двор - мой сад" в области высажено более 26 тысяч саженцев плодовых деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.