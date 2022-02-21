В больницу он был госпитализирован из следственного изолятора, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС Четвёртого февраля с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейскому предъявлено обвинение по статье 366 УК РК "Получение взятки". Позже появилась информация, что задержанный был госпитализирован в больницу. На запрос редакции начальник департамента УИС по ЗКО Азамат Изтлеуов ответил, что пятого февраля из изолятора временного содержания Эдик Булатов был переведен в следственный изолятор.
- С 8 по 11 февраля был госпитализирован в многопрофильную больницу Уральска с предварительным диагнозом "артериальная гипертензия третьей стадии", - пояснил Азамат Изтлеуов.
Также сообщается, что сейчас состояние здоровья арестованного оценивается как удовлетворительное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.