Где именно произошло преступление, пока не установлено, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Владельцев домашних животных в ЗКО обяжут чипировать своих питомцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в Instagram-паблике
(внимание, видео содержит сцены насилия). На кадрах мужчина и четверо подростков избивают собак. Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал видео.
- Обратился за более подробной информацией к администраторам этого аккаунта. Будем выяснять обстоятельства произошедшего издевательства над животными. Если это произошло в Алматы, будем расследовать, если в другом регионе, передадим коллегам, - написал Абдрахманов в Telegram, приложив скриншот своего обращения к администраторам паблика.
Напомним, в Казахстан приняли закон, ужесточающий наказание для живодёров, который вступит в силу первого марта. Пока же многие преступления против животных заканчиваются уходом от наказания. Несколько дней назад стало известно, что вешавшая кошек на своём балконе жительница Атырау была освобождена от ответственности по амнистии. Также в Атырау в ноябре прошлого года дети пытались утопить в реке щенка. Тогда сообщалось, что по факту возбуждено уголовное дело. Однако сейчас в полиции иначе прокомментировали данную ситуацию - факт утопления щенка зарегистрирован не был. Одно из самых жестоких преступлений произошло летом 2021 года - собаку сожгли заживо. Несмотря на объявленное звёздами и волонтёрами вознаграждение за информацию о подозреваемых, живодёры так и не были найдены. В Уральске в минувшие выходные неизвестные положили щенков в пакет и выбросили в мусорный контейнер. К счастью, жители дома обратили внимание за подозрительные звуки и спасли малышей.