Его обвиняют в бездействии по службе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана подтвердили задержание бывшего министра обороны Мурата Бектанова.
- 19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
20 февраля он задержан и водворён в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению. 19 января Бектанов был снят в должности. Он занимал её с августа 2021 года. Представляя нового министра обороны, президент Токаев сказал, Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своём распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, глава ведомства не смог задействовать её в критической ситуации.