17 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 25-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве 35-летней многодетной матери. Из материалов дела следует, что в марте 2021 года подсудимый по просьбе потерпевшей несколько раз оформил кредиты в банках на своё имя, погашать которые обязалась сама потерпевшая. Однако позже женщина отказалась выплачивать кредиты и между ними возник конфликт.
– 25 ноября подсудимый встретился с потерпевшей, и разозлившись на её действия, несколько раз ударил её ножом и скрылся с места происшествия. От полученных тяжких телесных повреждений женщина, не приходя в сознание, скончалась на месте. В главном судебном разбирательстве подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также заключениями экспертиз и видеозаписями, - говорится в приговоре.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Потерпевшая сторона попросила суд наказать убийцу по всей строгости закона. Стоит отметить, что у погибшей остались семеро детей, младшему из которых всего пять лет. Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.