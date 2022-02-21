Их суммарная мощность - 202 МВт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе министерства энергетики Казахстана сообщили о проводимых проверках. Только за последние пять дней мобильные группы выявили и остановили 13 майнинговых ферм: в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в трёх мегаполисах.
- Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг с общей мощностью – 91 МВт, в Карагандинской области – 44 МВт, - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлому году сообщалось, что изношенность электросетей в ЗКО составляет более 80%. В первого января 2022 года в Казахстане введён налог на майнинг. Пока фермы должны платить одну тенге за один кВт-час потреблённой электроэнергии. В будущем же предлагается увеличить налог на майнинг в 10 раз.