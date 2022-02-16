17 февраля на севере и востоке ЗКО области ожидается туман, предупреждают синоптики РГП «Казгидромет». Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО Большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. Местами прогнозируется туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -14..-16. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.