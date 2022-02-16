Его покажет телеканал QAZAQSTAN, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Отношусь отрицательно - Токаев о хвалебных одах Фото: Берік Уәли/Facebook Интервью анонсировал пресс-секретарь президента Берик Уали. - 17 февраля в 20: 30 национальной телеканал QAZAQSTAN покажет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнёрами, - написал Уали. Ранее президент давал интервью телеканалу «Хабар». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.