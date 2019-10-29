Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Дикий кабан «прогуливался» по площади Первого Президента в Уральске (видео)

Животное забежало на территорию города 28 октября около 23.00, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Видео с диким кабаном появилось в группе zello_zko в социальной сети Instagram. Автор ролика утверждает, что на площади бегает дикий кабан и просит горожан быть осторожными. Кроме этого, на ролике отчетливо видно, как несколько полицейских пытаются прогнать животное. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что такой инцидент действительно произошел 28 октября около 23.00 на площади Первого Президента в микрорайоне Астана. — Стражам порядка запрещено было стрелят
Арайлым Усербаева
Дикий кабан «прогуливался» по площади Первого Президента в Уральске (видео)
Животное забежало на территорию города 28 октября около 23.00, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео Видео с диким кабаном появилось в группе zello_zko в социальной сети Instagram. Автор ролика утверждает, что на площади бегает дикий кабан и просит горожан быть осторожными. Кроме этого, на ролике отчетливо видно, как несколько полицейских пытаются прогнать животное. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что такой инцидент действительно произошел 28 октября около 23.00 на площади Первого Президента в микрорайоне Астана. — Стражам порядка запрещено было стрелять в животное и вообще применять какое-либо оружие. Поэтому полицейские просто прогнали кабана с территории города, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Напомним, это не первый случай, когда дикие кабаны забегают в населенные пункты. 5 июня дикий кабан забегал в село Казатловка, тогда сотрудникам полиции ЗКО также удалось его выгнать из населенного пункта. 9 октября дикое животное забежало в село Переметное района Байтерек. Тогда кабан бегал по детской площадке, проявлял агрессию и полицейские вынуждены были застрелить его. https://www.instagram.com/p/B4MCdWKl1CX/?utm_source=ig_web_copy_link Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полицейские Площадь кабан

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article