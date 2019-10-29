Дикий кабан «прогуливался» по площади Первого Президента в Уральске (видео)

Животное забежало на территорию города 28 октября около 23.00, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Видео с диким кабаном появилось в группе zello_zko в социальной сети Instagram. Автор ролика утверждает, что на площади бегает дикий кабан и просит горожан быть осторожными. Кроме этого, на ролике отчетливо видно, как несколько полицейских пытаются прогнать животное. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что такой инцидент действительно произошел 28 октября около 23.00 на площади Первого Президента в микрорайоне Астана. — Стражам порядка запрещено было стрелят