После выступления на большом концерте, посвящённом Дню шахтёра в Караганде, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Құдайберген посетил шахту имени Костенко компании Qarmet, передает МойГород.

Во время визита артист познакомился с работой предприятия, спустился под землю на глубину 700 метров и увидел в действии систему позиционирования персонала, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение работников под землёй.

«Сразу после большого концерта ко Дню шахтёра в Караганде, который собрал около 250 тысяч человек, я побывал на шахте имени Костенко компании Qarmet. Спустился под землю на глубину 700 метров, увидел своими глазами, в каких условиях работают шахтёры, насколько это сложный и ответственный труд. Мне показали работу шахты, современные системы безопасности и позиционирования, которые позволяют контролировать нахождение людей под землёй. Радует, что шахты обновляются. Но главное - удалось лично встретиться с шахтёрами и поздравить их с профессиональным праздником. Огромное уважение людям этой профессии. Ваш труд заслуживает особого почёта! С Днём шахтёра! Крепкого здоровья, благополучия и безопасных смен! Рахмет, Qarmet!» — отметил исполнитель.

Для артиста визит стал возможностью увидеть не только современное подземное производство и технологии безопасности, но и труд людей, которые ежедневно работают на глубине сотен метров.

Посещение шахты имени Костенко стало ещё одним знаком уважения к шахтёрскому труду и людям, которые обеспечивают стабильную работу угольной отрасли Карагандинского региона.