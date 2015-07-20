Директор филиала АО «Өрт сөндіруші»: «Все обвинения в мой адрес — клевета»

Сегодня, 20 июля, директор АО «Өрт сөндіруші» Сансызбай КУЗЕНБАЕВ ответил на обвинения своей подчиненной. Фото из архива "МГ« В настоящее время директор филиала компании находится в больнице с повышенным уровнем сахара в крови. — Все, что сказала моя подчиненная, все это ложь, — рассказал директор предприятия. — Ни попытки изнасилования, ни избиения не было. В тот день я был абсолютно трезв. Фуршет, действительно, в тот день был, но у меня проблемы со здоровьем, к тому же в тот день я приехал с дороги, и алкоголь я не употреблял. В тот вечер между нами был нелицеприятный разговор, потому что о