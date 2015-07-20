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Социум

Директор филиала АО «Өрт сөндіруші»: «Все обвинения в мой адрес — клевета»

Сегодня, 20 июля, директор АО «Өрт сөндіруші» Сансызбай КУЗЕНБАЕВ ответил на обвинения своей подчиненной. Фото из архива "МГ« В настоящее время директор филиала компании находится в больнице с повышенным уровнем сахара в крови. — Все, что сказала моя подчиненная, все это ложь, — рассказал директор предприятия. — Ни попытки изнасилования, ни избиения не было. В тот день я был абсолютно трезв. Фуршет, действительно, в тот день был, но у меня проблемы со здоровьем, к тому же в тот день я приехал с дороги, и алкоголь я не употреблял. В тот вечер между нами был нелицеприятный разговор, потому что о
Анэль Кайнеденова
Директор филиала АО «Өрт сөндіруші»: «Все обвинения в мой адрес — клевета»
Сегодня, 20 июля, директор АО «Өрт сөндіруші» Сансызбай КУЗЕНБАЕВ ответил на обвинения своей подчиненной.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ« В настоящее время директор филиала компании находится в больнице с повышенным уровнем сахара в крови. — Все, что сказала моя подчиненная, все это ложь, — рассказал директор предприятия. — Ни попытки изнасилования, ни избиения не было. В тот день я был абсолютно трезв. Фуршет, действительно, в тот день был, но у меня проблемы со здоровьем, к тому же в тот день я приехал с дороги, и алкоголь я не употреблял. В тот вечер между нами был нелицеприятный разговор, потому что она не выполняла возложенные на нее обязательства. Конкретно уже образовалась просрочка по бумагам, возросла дебиторская задолженность, и на все это я сделал ей замечание. И потом, возможно, действительно в грубой форме пригрозил ей увольнением. Даже сказал, чтобы она искала себе другое место работы, она вспылила. По словам Сансызбая КУЗЕНБАЕВА, кроме того, в тот же вечер он ей напомнил о деньгах, которые она занимала у него, после чего сел в машину и уехал. На территории предприятия были другие сотрудники. — Я считаю, что из-за этого она решила обвинить меня, потому что я понимаю, насколько это сложно сейчас найти работу. Но я не знал, что она может вот так поливать грязью. Я и раньше делал замечания ей. Я принял ее на работу в 2006 году, думал, что она раскроется как хороший специалист, — сказал директор филиала. По его словам, в настоящее время начато досудебное расследование по факту попытки изнасилования. Уже после решения суда он решит, что делать дальше. Напомним, 10 июля сотрудница филиала АО «Өрт сөндіруші» написала заявление в полицию на 56-летний директора, обвинив его в попытке изнасилования на своем рабочем месте. Корреспондентам «МГ» удалось отыскать и поговорить с потерпевшей в больнице, где она находилась с диагнозом «сотрясение головного мозга» на условиях полной анонимности. Женщина рассказала, что директор вызвал ее после работы и попытался изнасиловать, а когда она стала кричать, он ее избил. 10 июля потерпевшая подала заявление в Абайский отдел полиции о попытке изнасилования. В тот же день она сообщила о случившемся в головной офис АО «Өрт сөндіруші» в Астане. В полиции подтвердили, что заявление о попытке изнасилования поступило. — 11 июля в Абайский отдел полиции поступило заявление о том, что директор филиала АО «Өрт сөндіруші» пытался вступить в половой контакт против воли с гражданкой У. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 24-120 УК РК «Попытка изнасилования», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. — Ведется следствие.
директор АО "Өрт сөндіруші"

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