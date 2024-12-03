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Социум

Директор и бухгалтер центра соцуслуг присвоили 80 млн тенге в Атырауской области

Жылыойский районный суд Атырауской области признал виновными бухгалтера и директора Центра специальных социальных услуг №2 в растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.
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Директор и бухгалтер центра соцуслуг присвоили 80 млн тенге в Атырауской области

Жылыойский районный суд Атырауской области признал виновными бухгалтера и директора Центра специальных социальных услуг №2 в растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.

По версии суда, в 2021-2022 годах бухгалтер, временно исполнявшая обязанности директора Центра, перевела более 73 млн тенге на свои и счета знакомых. В период с 2022 по 2024 годы директор центра, занимавшая эту должность позже, присвоила более 6 млн тенге аналогичным способом.

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Обе обвиняемые признали свою вину. Прокурор запросил для первой  шесть лет и восемь месяцев лишения свободы, а для другой — три года и шесть месяцев, также потребовав взыскания более 60 млн тенге в пользу потерпевшего.

Суд, учитывая признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей и частичное возмещение ущерба, вынес следующий приговор. Бухгалтер приговорена к семи годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на госслужбе и в квазигосударственных организациях.

Директор получила наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы с аналогичным запретом. Приговор еще не вступил в законную силу.

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