Семейной паре отменили приговор за хищение имущества компании

По версии обвинения, женщина, работая торговым представителем, с помощью мужа продала товар, не зачислив выручку в кассу, и вывезла товар без накладных, причинив компании ущерб более чем на 72 миллиона тенге.

Семейная пара была осуждена на 7 лет лишения свободы за хищение имущества компании. Однако судебная коллегия отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в апелляционный суд, как сообщает телеграм-канал Верховного суда.

По версии обвинения, женщина, работая торговым представителем, с помощью мужа продала товар, не зачислив выручку в кассу, и вывезла товар без накладных, причинив компании ущерб более чем на 72 миллиона тенге.

При изучении дела судебная коллегия обнаружила, что в накладных, по которым обвиняли женщину в хищении на 44 миллиона тенге, нет её подписи. Также показания сотрудников склада, кладовщиков и супервайзеров не были тщательно проверены и сопоставлены с другими доказательствами. Доводы осужденных о выдаче товара без накладных были подтверждены свидетельскими показаниями.

Дополнительно не исследовались телефоны торговых представителей, а также не проводилась судебно-техническая экспертиза по товарным заявкам. Судебно-бухгалтерская экспертиза вызвала сомнения из-за нарушений, и точная сумма ущерба не была установлена.

Поэтому судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.