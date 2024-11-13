Приговор убийце учительницы оставили без изменений в Уральске

13 ноября 2024 года в Западно-Казахстанском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной. Дочь погибшей, Кристина Мишина, не согласилась с приговором первой инстанции, посчитав его слишком мягким, и потребовала ужесточить наказание для Темира Сарсенова, а также полностью удовлетворить её иск о компенсации морального вреда в размере 20 миллионов тенге.

26 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Темира Сарсенова признали виновным в убийстве учителя начальных классов Надежды Никитиной. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также виновный должен оплатить 1,8 миллиона тенге за материальный и 10 миллионов тенге за моральный ущерб.

13 ноября в Западно-Казахстанском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу об убийстве. Дочь погибшей, Кристина Мишина, не согласилась с приговором первой инстанции, посчитав его слишком мягким, и потребовала ужесточить наказание для Темира Сарсенова, а также полностью удовлетворить её иск о компенсации морального вреда в размере 20 миллионов тенге.

С другой стороны, сам Сарсенов, его адвокат и мать, выступавшая в суде как общественный защитник, также обжаловали приговор, утверждая, что вина Сарсенова в убийстве и краже не доказана. Подсудимый признал себя виновным только в незаконном хранении оружия, отрицая причастность к убийству и краже.

Государственный обвинитель поддержал первоначальный приговор, считая его соответствующим совершенному преступлению.

Апелляционная коллегия, рассмотрев все доводы сторон, решила оставить приговор суда первой инстанции без изменений, признав вину подсудимого полностью доказанной и наказание соразмерным совершенному деянию.

Дочь педагога Кристина Мишина сказала, что пока не знает, будут ли они продолжать бороться.

— Буду обсуждать с сестрой, скорее всего нет. Уже нет сил проходить все это заново, — сказала дочь педагога.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Из материалов дела следует, что 24 апреля Никитина обратилась к Сарсенову за помощью с компьютером. Он пришел, но работу не завершил, пообещав вернуться на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришел с ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне, пока Никитина занималась с учеником на кухне. После урока они поругались. Сарсенов повалил Никитину на диван, задушил ее воротником кофты, а затем нанес ножевые ранения в шею. Причиной смерти стала асфиксия. После чего он украл из квартиры золотые украшения, сумку, кошелек, телефон и банковские карты. Ущерб составил 1,7 миллиона тенге. В его квартире полиция также нашла оружие и боеприпасы, на которые не было разрешения. Сам Сарсенов во время следственных действий вину признал, но позже от признания отказался.