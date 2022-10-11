Иллюстративное фото из архива "МГ" 37-летний директор школы в ходе семейного скандала нанёс ножом телесные повреждения своей супруге-педагогу и малолетней падчерице. В прокуратуре Актюбинской области сообщили, тем самым он причинил им легкий вред здоровью. В отношении мужчины начали досудебное расследование по статьям 24 и 99 (покушение на убийство беременной женщины и заведомо несовершеннолетнего лица). Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Ход расследования под личный контроль взял прокурор Актюбинской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.