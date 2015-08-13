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Происшествия Социум

Директор уральского вокзала оштрафован почти на 15 млн тенге

Уральский городской суд вынес приговор директору уральского вокзала КУНШЫГАРОВУ и замдиректору актюбинского вокзала БЕРНИЯЗОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта 365info.kz Из материалов дела следует, что КУНШЫГАРОВ в предварительном сговоре с БЕРНИЯЗОВОЙ требовал от потерпевшей взятку 2 тысячи долларов США за оказание содействия в трудоустройстве последней в ЗКОФ АО «Вокзал-Қызмет». В последующем деньги в размере 370 000 тенге были получены БЕРНИЯЗОВОЙ через посредников. - Приговором Уральского городского суда года КУН
gorod
Директор уральского вокзала оштрафован почти на 15 млн тенге
Уральский городской суд вынес приговор директору уральского вокзала КУНШЫГАРОВУ и замдиректору актюбинского вокзала БЕРНИЯЗОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО.
Иллюстративное фото с сайта 365info.kz
Иллюстративное фото с сайта 365info.kz
 Иллюстративное фото с сайта 365info.kz Из материалов дела следует, что КУНШЫГАРОВ в предварительном сговоре с БЕРНИЯЗОВОЙ требовал от потерпевшей взятку 2 тысячи долларов США за оказание содействия в трудоустройстве последней в ЗКОФ АО «Вокзал-Қызмет». В последующем деньги в размере 370 000 тенге были получены БЕРНИЯЗОВОЙ через посредников. - Приговором Уральского городского суда года КУНШЫГАРОВ и БЕРНИЯЗОВА признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2 п.1,3 УК РК, 28 ч.4-367 ч.3 п.1 УК РК. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 14 800 000 тенге с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, - сообщили в пресс-службе.
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