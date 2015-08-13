Директор уральского вокзала оштрафован почти на 15 млн тенге

Уральский городской суд вынес приговор директору уральского вокзала КУНШЫГАРОВУ и замдиректору актюбинского вокзала БЕРНИЯЗОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта 365info.kz Из материалов дела следует, что КУНШЫГАРОВ в предварительном сговоре с БЕРНИЯЗОВОЙ требовал от потерпевшей взятку 2 тысячи долларов США за оказание содействия в трудоустройстве последней в ЗКОФ АО «Вокзал-Қызмет». В последующем деньги в размере 370 000 тенге были получены БЕРНИЯЗОВОЙ через посредников. - Приговором Уральского городского суда года КУН