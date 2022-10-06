Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег, а его заместителя в пьянстве
На все обвинения ответил директор предприятия, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Instаgram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась жалоба от сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». Подписчики паблика отреагировали на заявление негативно - они считают, что коммунальное предприятие уже давно «разворовали» и только поэтому в городе просто «катастрофа» с подачей воды.
В анонимном письме говорится, что работники ТОО «Батыс су арнасы» устали от произвола своего руководителя Ануара Аркенова.
- Аркенов приехал из Карагандинской области и теперь увольняет без причин и переводит на другие должности неугодных ему сотрудников, а на их места принимает людей из Караганды (к примеру, начальник юридического отдела). У нас что, местных специалистов нет? Потом происходят постоянные задержки выплаты зарплаты и отчислений в пенсионный фонд. Наш коллега обратился с заявлением в государственный аудит, по результатам которого выявили растраты на сумму более 14 миллионов тенге. Как оказалось, начальник транспортного цеха приобретает дорогостоящие запчасти и якобы производит ремонт спецтехники, однако по факту этого нет. Вопрос: почему Аркенов не увольняет его? Кроме того, по заявлению ещё одного работника также выявили растраты. Но даже после обращений к главе области никакие меры не предпринимаются, - говорится в обращении.
Также сотрудники отмечают, что на должность директора предприятия Аркенова пригласил аким области. А недавнюю гибель работников они связывают с отсутствием обеспечения средств безопасности.
- За несколько дней до трагедии полностью расформировали службу канализационных сетей, а всех специалистов раскидали по разным местам. Чего ждёт руководство области и почему никак не реагирует на жалобы? Ждут пока 800 рабочих предприятия выйдут на улицу с плакатами, - говорится в обращении.
К тому же также анонимно сотрудники предприятия выложили видеоролик в социальных сетях, где якобы пьяный заместитель проверяет рабочих в ночное дежурство.
- Заместитель директора БСА на рабочих объектах в ночное время не в первый раз появляется в пьяном виде. 20 мая этого года пришёл пьяный на КНС, так что работник предприятия был вынужден вызвать полицию. Но это всё ему сходит с рук, он даже не был привлечён к ответственности, - сетуют работники предприятия.
Как дополнили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов действительно поступал, но заместитель руководителя предприятия покинул место до прибытия сотрудников, медицинское освидетельствование не проводилось. Дальнейшее разбирательство может быть в суде в гражданском порядке.
Директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов ответил на все обвинения в его адрес и прокомментировал ситуацию с «пьяным» заместителем.
- Да, действительно мой заместитель Жандос Саматов приезжал ночью в нерабочее время, проверял, в каком состоянии работает охрана и диспетчерская служба. Потому что к нам очень часто поступают жалобы о том, что люди не могут дозвониться в диспетчерскую. Это я могу вам подтвердить. В последнее время у нас возникают проблемы, что на рабочем месте сотрудники распивают спиртное. Буквально во вторник поступил сигнал, что на подземном водозаборе пьяный человек, позже выяснилось, что это охранник. Приехали - на столе бутылка, сотрудник пьяный. В свете этого мной издан приказ, где службе безопасности необходимо усилить контроль за работой ночных дежурных служб. Буквально месяц назад тоже была ситуация, когда сотрудник на рабочем месте распивал алкоголь, а потом ушёл. На утро выяснилось, что затопило насосную станцию, не включили вовремя оборудование, повредилось оборудование. Разбираемся теперь в судебном порядке. Случаи такие есть, - рассказал Ануар Аркенов.
По поводу того, был ли его заместитель на месте пьяным, директор ответить затруднился, но считает, что по видеоролику непонятно, в каком состоянии он находился.
- Так он, кончено, вёл себя адекватно, не падал, не шатался, речь достаточно связанная, никого не оскорблял. Меня там не было, не могу сказать, проводилось ли освидетельствование. На сегодня пока выясняются все обстоятельства, заместитель отстранён. Но тем не менее, вёл он себя некорректно, толкался и грозился уволить кого-то там. После проверки примем решение. Нужно учитывать тот факт, что когда он пришёл, рабочая смена спала. Они тоже будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В рабочее время сотрудники должны работать, - объяснил скандальное видео директор предприятия.
Что касается проверки госаудита, о котором написано в анонимном письме, то Аркенов ответил, что проверка гоосаудита была не одна в этом году, а семь. И ни по одной нет никаких нареканий.
- За время моего руководства поступило обращение в госаудит от экскаваторщика. Объясню все: в декабре прошлого года у экскаватора были неисправности и машинист неоднократно подходил ко мне и просил решить проблему. Самостоятельно эту поломку мы устранить не могли, хотя это может делать сам машинист, проблема была достаточная серьёзная и мы привлекли специальную бригаду. Они выполнили всё по договору. Экскаваторщик сам поехал, забрал уже починенную технику и только через девять месяцев он вспомнил, что проводился ремонт и указывает, якобы он не был сделан. Тогда как экватор чудесным образом работал всё это время? Абсурдная ситуация...Теперь мы получим заключение от финаудита по этому вопросу и по результатам примем меры, - отметил директор БСА.
Аркенов считает, что некорректно говорить, что гибель рабочих произошла из-за расформирования одного из подразделений предприятия, так как при этих людях также погибли рабочие, только в 2016 году.
- В этом отделе были большие проблемы. Поменяли начальника канализационной насосной станции, после этого стало известно об очень интересных моментах. Были, оказывается, люди в штате, которые не работали. А то пишут, что я убираю мне неугодных. То, что начальник юридического отдела действительно из Караганды, в свете таких проблем планируются проводить большие мероприятия по реорганизации, поэтому я пригласил грамотного специалиста. Этого человека я знаю, он проработал в этой сфере много лет. Это не моя родственница и не любовница, просто грамотный человек, - отметил директор.
Аркенов считает, что он готов к проверке любой комиссии и даже с участием СМИ.
- Мне скрывать нечего. Пусть люди видят, что все прозрачно. Пишут всякое, якобы я «человек акима». Да, он предложил мне работу, но никаких родственных связей у нас нет, - заявил директор БСА, отметив, что в этом году зарегистрировано меньше аварий на водопроводах города, чем в прошлом году. - В этом году заменили порядка четырёх километров водопроводных сетей. По возможности при строительстве дорог мы проверяем состояние сетей и по возможности меняем, чтобы не получилось так, построили дорогу и случился порыв. Поймите, сотрудники предприятия такие же люди и я езжу по этим дорогам и мне не хочется портить автомобиль. Я понимаю, что все эти необоснованные письма идут со стороны сотрудников, которых я уволил. При первом аудите ушёл заведующий склада, у него выявлена недостача порядка 6 миллионов тенге. Также ушёл начальник снабжения. Теперь разбираемся в судебном порядке. Кого-то уволили за пьянство на рабочем месте или за неисполнение своих обязанностей. Надеюсь, люди сами всё рассудят и сделают для себя выводы.
Мы обратились в акимат ЗКО, там пояснили, если действительно есть такое обращение, то за ним последует проверка, о результатах которой будет сообщено позже.
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