Иллюстративное фото из архива "МГ" Член специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии РК Виталий Колпаков на своей странице в Facebook предложилдиреторам поликлиник переехать из своих кабинетов в прозрачные на первом этаже, а также отказаться от секретарей. - В последнее время руководители многих учреждений в организации рабочего пространства отказываются от многочисленных кабинетов, оформленных в стандартном «конторском» стиле, заставленных стандартной «конторской» мебелью. Всё большую популярность набирают помещения формата оpen space. Политика государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора должна быть нацелена на открытость и транспарентность действий. Использование оpen space соответствует всем требованиям реализации антикоррупционной политики, - написал Виталий Колпаков. По его словам,в конце прошлого года Глава АДГСиПК Алик Шпекбаев, посетив прозрачный рабочий кабинет акима города Уштобе Алматинской области, отметил: «Это и есть показатель, кто народный аким. Этот тренд должны поддержать и другие руководители, ведь изменения начинаются с таких моментов». Успешно данную технологию внедряет и проектный офис Агентства и Акимата столицы «Астана – адалдық алаңы». В формате оpen space уже работают Сарыаркинский районный акимат Астаны и столичный Департамент Агентства. Подобный механизм необходимо разработать и в ЗКО. - В рамках мониторинга учреждений здравоохранения Западно-Казахстанской области мы пришли к выводу, что директорам медицинских организаций пора отходить от «кабинетной системы» и перебраться в открытое офисное пространство, так как главный врач должен быть постоянно доступен для пациентов, и его работа должна быть максимально открытой. Необходимо отойти от привычного для главных врачей закрытого «кабинетного формата». Должны исчезнуть стены, этажи, приемные с секретарями, комнаты для отдыха (дополнительные комнаты). Кабинеты руководителей медицинских организаций, с уменьшенной площадью, должны стать прозрачными (стеклянными) и находиться на первом этаже зданий, - отметил Виталий Колпаков. Также член специальной мониторинговой группы считает, что вместо секретарей должна быть единая рецепция. Это позволит стать ближе к населению и его потребностям. В последующем в открытое офисное пространство необходимо перевести и весь административный персонал медучреждений. - В рамках проектного офиса «Ақжайық – адалдық алаңы», совместно с Департаментом АДГСиПК по ЗКО, областным управлением здравоохранения, Специальной мониторинговой группой ЗКО нам необходимо разработать механизм внедрения данной технологии в регионе. Считаю необходимым в пилотном режиме изменить подходы в менеджменте организаций здравоохранения Западно-Казахстанской области по «безбарьерному принципу» с преобладанием открытого пространства. Предлагаю провести в апреле 2019 г. акцию-месячник «Open space: Долой кабинеты!» в медицинских учреждениях ЗКО, - заключил Виталий Колпаков.