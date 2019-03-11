Директорам поликлиник ЗКО предложили пересесть в прозрачные кабинеты
Причем кабинеты должны располагаться на первом этаже для удобства пациентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Член специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии РК Виталий Колпаков на своей странице в Facebook предложилдиреторам поликлиник переехать из своих кабинетов в прозрачные на первом этаже, а также отказаться от секретарей.
- В последнее время руководители многих учреждений в организации рабочего пространства отказываются от многочисленных кабинетов, оформленных в стандартном «конторском» стиле, заставленных стандартной «конторской» мебелью. Всё большую популярность набирают помещения формата оpen space. Политика государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора должна быть нацелена на открытость и транспарентность действий. Использование оpen space соответствует всем требованиям реализации антикоррупционной политики, - написал Виталий Колпаков.
По его словам,в конце прошлого года Глава АДГСиПК Алик Шпекбаев, посетив прозрачный рабочий кабинет акима города Уштобе Алматинской области, отметил: «Это и есть показатель, кто народный аким. Этот тренд должны поддержать и другие руководители, ведь изменения начинаются с таких моментов».
Успешно данную технологию внедряет и проектный офис Агентства и Акимата столицы «Астана – адалдық алаңы». В формате оpen space уже работают Сарыаркинский районный акимат Астаны и столичный Департамент Агентства. Подобный механизм необходимо разработать и в ЗКО.
- В рамках мониторинга учреждений здравоохранения Западно-Казахстанской области мы пришли к выводу, что директорам медицинских организаций пора отходить от «кабинетной системы» и перебраться в открытое офисное пространство, так как главный врач должен быть постоянно доступен для пациентов, и его работа должна быть максимально открытой. Необходимо отойти от привычного для главных врачей закрытого «кабинетного формата». Должны исчезнуть стены, этажи, приемные с секретарями, комнаты для отдыха (дополнительные комнаты). Кабинеты руководителей медицинских организаций, с уменьшенной площадью, должны стать прозрачными (стеклянными) и находиться на первом этаже зданий, - отметил Виталий Колпаков.
Также член специальной мониторинговой группы считает, что вместо секретарей должна быть единая рецепция. Это позволит стать ближе к населению и его потребностям. В последующем в открытое офисное пространство необходимо перевести и весь административный персонал медучреждений.
- В рамках проектного офиса «Ақжайық – адалдық алаңы», совместно с Департаментом АДГСиПК по ЗКО, областным управлением здравоохранения, Специальной мониторинговой группой ЗКО нам необходимо разработать механизм внедрения данной технологии в регионе. Считаю необходимым в пилотном режиме изменить подходы в менеджменте организаций здравоохранения Западно-Казахстанской области по «безбарьерному принципу» с преобладанием открытого пространства. Предлагаю провести в апреле 2019 г. акцию-месячник «Open space: Долой кабинеты!» в медицинских учреждениях ЗКО, - заключил Виталий Колпаков.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!