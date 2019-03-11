Лошадь, бесспорно, является самым почитаемым животным в Казахстане. Поэтому и соревнований, связанных с верховой ездой, немало. Одно из них - аударыспак. В соревнованиях участие в скачках приняли 13 человек. Главный приз завоевал Нурлыбек Шайхаденов, который сбросил всех противников с их скакунов. - Я приехал из села Ханколь. Состязание было очень трудным. Но мне удалось одолеть соперников и я выиграл. Спасибо организаторам. Считаю, что такие мероприятия надо проводить постоянно, они позволяют возродить национальные традиции и обычаи, которые молодое поколение начинает забывать, - рассказал участник состязаний Нурлыбек Шайхаденов. Состязание по тай жарысы также вызвал большой интерес у собравшихся. В трёхкилометровой гонке также соревновались 13 наездников. А победа досталось самому юному из участников, шестикласснику из села Косколь Султанбеку Талап. - Мне кажется, каждый казах должен быть обучен верховой езде. Лошадь это самый близкий друг. Она может помочь тебе в любой ситуации. Я благодарен своему скакуну, что выиграл турнир и конечно хочу сказать спасибо своим тренерам и родным, которые меня учили и болели за меня, - говорит участник состязаний Султанбек Талап. Много любителей собралось и на выставке собак породы тазы. Самым лучшим представителем породы была названа собака заводчика Азамата Асемова. Все победители состязаний были награждены ценными подарками и призами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.