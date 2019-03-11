В отделах госкорпорации Мартукского, Алгинского, Хобдинского, Шалкарского и Хромтауского районов филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области департаментом АДГСПК по Актюбинской области совместно с представителями ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» проведено мероприятие «Общественный контроль» методом «Тайный покупатель».

В ходе проведения мероприятия установлено, что в указанных отделах слабое электроосвещение, недоработаны необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями, в зоне самообслуживания установлены компьютеры, которые являются технически устаревшими.

Также установлено, что в отделе Мартукского района отсутствуют минимальные условия для посетителей. К примеру, к санузлу, расположенному на улице, проход затруднителен, отсутствует питьевая вода, табло электронной очереди не настроено на весь экран, стол, расположенный у входной двери неудобен для заполнения документов, в зоне самообслуживания «Connection Point» не работают компьютеры. В ходе выяснения причин неисправности компьютеров специалист проявил неэтичность в отношении лица, обратившегося за разъяснением (консультировал не в полном объеме, не поворачиваясь лицом к обратившемуся гражданину, взгляд был направлен на экран мобильного телефона).

Все вышеперечисленные недостатки и нарушения создают определенные неудобства для лиц, обратившихся в указанные объекты за получением государственных услуг.

По завершению мероприятий руководству департамента филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области даны соответствующие рекомендации по устранению указанных недостатков и созданию необходимых условий для граждан.

Информация для населения Актюбинской области - в случае установления фактов нарушений со стороны работников госкорпорации (ЦОНа) необходимо сообщать в департамент агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области по адресу: проспект Абилкайр хана, 40 (тел.: 87132550942), либо воспользовавшись приложением «DigitalAgent». Ссылки для скачивания:

PlayМаркетhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.automato.digitalagentapp

App Storehttps://itunes.apple.com/kz/app/digital-agent/id1441630994?mt=8--