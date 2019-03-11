В конкурсе приняли участие 24 работника сферы культуры из 12 сельских округов. На первом этапе конкурсантам необходимо было рассказать, как запрягают лошадь, назвать все ее снаряжение. На втором этапе необходимо было продемонстрировать свое умение сидеть в седле, чтобы еще раз доказать, что культура верховой езды зародилась в степи. - Необходимо, чтобы молодежь умела запрячь лошадь. Сегодня мы еще раз показали, что мы умеем и как это делали наши предки. Издревна лошадь считалась одним из главных животных у нашего народа, - рассказал специалист Дома Культуры сельского округа Тоганас Жаскайрат Кенжебаев. Затем команды отправились на берег реки, чтобы показать свое мастерство в ловле рыбы. Они бурили лунки, прикармливали рыб. По словам участников, работники сферы культуры играют большую роль в пропагандировании национальных ценностей. На сегодняшний день в 14 объектах культуры в Сырымском районе работают 65 человек. - Сегодня работники всех организаций культуры района показывают свои знания, которыми делятся с молодым поколением. Сегодня не каждый знает, как правильно одеть седло лошади, поэтому такие мероприятия считаю очень правильными. Как правило на них приходят много зрителей, которым интересно узнать или же показать своим детям традиции и обычаи казахского народа, - пояснила заведующая отдела центра культуры и досуга Гулдерайым Опагалиева. Основная цель конкурса — это возрождение и прививание национальных ценностей молодому поколению. Необходимо отметить, что все участники показали хорошие результаты. Однако победителями в ловле рыбы стала команда Жеты казына, а лучшие знания и навыки в оседлании лошади продемонстрировал Батыргали Ихсанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.