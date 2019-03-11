10 марта прошли очередные мероприятия по сбору мертвой рыбы на реке Урал. На этот раз помимо специалистов участие в вылове мертвой рыбы приняли и жители города Атырау - молодежь, члены общественных организаций и волонтеры. Только на участке реки под Жилгородским мостом сбором рыбы занимались порядка 50 человек. На участке сбора дежурили бригады ДЧС. Сотрудниками ТОО "Спецавтобаза" был организован транспорт и инвентарь для отчистки берега реки. - Все желащие принять участие в сборе рыбы в обязательном порядке перед началом работ прошли инструктаж инспекторов ДЧС. Работы продолжались с 10.00 до обеда. По первоначальным итогам было собрано около 20 мешков рыбы. Неравнодушные горожане снабжали волонтеров едой и напитками, - рассказала координатор участка Мира Есниязова. Всего было определено 4 места сбора для очистки реки по Европейской части: от объездного моста до моста в районе ЗАГС, от моста ЗАГСа до Алиевского моста, от университета АГУ до Жилгородского моста от Жилгородского моста до моста в районе Балыкши. - Это вообще мировая практика. К примеру, когда на Мексиканском заливе был разлив нефти, первые, кто вышел чистить берег от мёртвой рыбы, были местные жители и фермеры. Сегодня и у нас представители общественности изъявили желание выйти на берег и очистить его от мертвой рыбы. Но зная международный опыт, я понимала, необходимо обезопасить людей при проведении этой работы, - рассказала один из организаторов-волонтеров Шынар Изтелеуова. Безопасность людей на берегу Урала обеспечивали сотрудники ДЧС, представители спецавтобазы. По словам руководителя управления рыбного хозяйства Атырауской области Артура Садибекулы, после завершения работ по сбору будет произведено контрольное взвешивание рыбы, результат которого будет оглашен в СМИ. За два прошлых дня было собрано 493 кг мертвой рыбы. Как отметили члены межведомственной комиссии, в ближайшие дни, после того как река будет освобождена ото льда, чисткой русла займутся профессионалы из рыболовецких кооперативов, которые будут очищать реку с помощью специальных приспособлений. Отметим, что всего в сборе рыбы в общей сложности приняли участие порядка 150 человек. Вес собранной рыбы составляет 1,3 тонны, он будет приобщен к материалам уголовного дела, после ее утилизируют на полигоне ТОО «Спецавтобаза». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.