Сегодня, 10 марта, аким области Алтай Кульгинов и начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев проинспектировали работу по расчистке дорог от снега в районе Мясокомбината. Стоит отметить, что снегоочистительные работы проводятся в круглосуточном режиме. К уборке снега привлечена дополнительная техника крупных дорожных и строительных компаний города. Из Уральска уже вывезено более 900 тысяч кубических метров снега. Глава региона поручил ускорить работы по очистке города от снега и усилить превентивные противопаводковые мероприятия в тех местах, где существует угроза подтопления. Между тем, в снегоуборочных работах задействовано более 300 единиц техники, в том числе 250 самосвалов и 50 погрузчиков. По сообщению пресс-службы акима города, на данный момент три полигона переполнены снегом, еще два полигона на грани заполнения. Дополнительно были открыты еще два участка для складирования снега.