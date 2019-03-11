Применение декоративной косметики в зрелом возрасте имеет несколько целей: создать ухоженный образ, скрыть возрастные изменения кожи – подчеркнув выигрышные моменты, чтобы выглядеть молодо и свежо. Не забывайте про увлажнение – перед нанесением макияжа пользуйтесь легким дневным кремом с эффектом лифтинга или тоником. Это подготовит кожу, разгладит морщинки. При необходимости используйте тональное средство. Выберете его с кремовой текстурой, цветом совпадающий с цветом вашей кожи. Не злоупотребляйте с яркими тенями – лучше остановить выбор на естественных оттенках: бежевые, пастельные, розоватые, серые. Избегайте блесток: матовая текстура всегда будет уместнее. Помните много туши на глазах – утяжеляет взгляд, особенно при нависающих верхних веках. Попробуйте прокрасить карандашом между ресничками и потом слегка нанести туши. Брови лишь немного необходимо выделить натуральным цветом, подчеркнув природный изгиб. Яркие, броские цвета помады могут подчеркнуть изменившийся контур губ, поэтому выбирайте нежные оттенки, они придадут легкость образу.