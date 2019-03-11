Не забывайте про увлажнение – перед нанесением макияжа пользуйтесь легким дневным кремом с эффектом лифтинга или тоником. Это подготовит кожу, разгладит морщинки. При необходимости используйте тональное средство. Выберете его с кремовой текстурой, цветом совпадающий с цветом вашей кожи.Не злоупотребляйте с яркими тенями – лучше остановить выбор на естественных оттенках: бежевые, пастельные, розоватые, серые. Избегайте блесток: матовая текстура всегда будет уместнее. Помните много туши на глазах – утяжеляет взгляд, особенно при нависающих верхних веках. Попробуйте прокрасить карандашом между ресничками и потом слегка нанести туши.Брови лишь немного необходимо выделить натуральным цветом, подчеркнув природный изгиб. Яркие, броские цвета помады могут подчеркнуть изменившийся контур губ, поэтому выбирайте нежные оттенки, они придадут легкость образу.