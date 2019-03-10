Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидаются дожди. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 5 градусов тепла, ночью +2. В Атырау переменная облачность. Днем +12, ночью +4. Дождь и 4 градуса тепла днем ожидаются в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. Переменная облачность и погода без осадков ожидают жителей города Актау. Днем +12, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.