Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 марта в департаменте охраны общественного здоровья состоялся семинар, в котором приняли участие представители частных организаций, которые оказывают услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Санврачи рассказали предпринимателям об опасности проведения обработок необученным персоналом, неизвестными препаратами, а также о последствиях несоблюдения санитарных правил. – В настоящее время деятельность по оказанию услуг истребления насекомых и грызунов не подлежит лицензированию. Данная сфера услуг носит уведомительный характер, то есть не подпадает под контроль и, соответственно, кроме организаций, имеющих подготовленных специалистов, услуги оказывают и «случайные» организации, не имеющие подготовленных специалистов, а также использующие для обработок неизвестные препараты, - сообщили в департаменте. Санитарные врачи также напомнили о случаях, когда обработка недобросовестными организациями заканчивалась не только зря потраченными финансами, но и приходилось расплачиваться здоровьем и даже жизнью. – Так, в ноябре 2018 года в Мангыстауской области после проведения обработок пять человек отравились, двое из них скончались. В январе 2019 года в Актау после травли клопов трое детей отравились парами токсичного препарата, один из них скончался. На сегодняшний день в ЗКО насчитывается более 20 организаций, оказывающих данный вид услуг. Призываем население области не покупать препараты в неустановленных местах, в том числе на рынках, а также ни в коем случае не проводить обработки самостоятельно, - сообщили санврачи. Кроме этого, при выборе организаций для обработки гражданам рекомендовали обращать внимание на следующие факты: - обязательное составление договора о проведении работ с установлением ответственности за безопасность и качество проводимых работ (с указанием реквизитов и контактов организации); - наличие сертификата о прохождении специализации персоналом, так как дезинфекторы каждые 5 лет обязаны проходить профессиональную подготовку; - наличие сертификатов о госрегистрации препаратов и инструкций по их применению (соблюдение условий применений препаратов в зависимости от вида помещения); - соблюдение сроков годности препаратов, наличия признаков непригодности (изменение цвета, наличие посторонних элементов); - соблюдение мер индивидуальной и общественной безопасности в процессе осуществления дезинфекционной деятельности.