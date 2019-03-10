Участники проекта могут выиграть безвозмездный гран в размере до 1 млн тенге. Об этом рассказали молодому поколению Бокейординского и Сырымского районов. Молодежные форумы проводятся во всех районах области. Здесь молодые люди могут рассказать о своих идеях, которые смогут реализовать при помощи государственной поддержки. В ходе форума спикеры рассказали участникам о новом проекте "Жас проджект", с помощью которого возможно будет снизить уровень безработицы среди молодого поколения в регионе. - Форум очень интересный был. Здесь мы смогли задать интересующие нас вопросы по поводу реализации проектов в рамках года молодежи. Молодежь в нашем районе очень активная, поэтому в текущем году мы планируем достичь новых успехов во всех сферах, - сообщила житель Бокейординского района Нуршат Мухамбеткалиева. В своем выступлении глава района рассказал, что для молодежи сейчас создаются все условия. В сфере образования, карьеры, у нас действуют различные госпрограммы, участие в которых помогает молодым людям открывать свой бизнес. - В этот год молодое поколение сможет реализовать себя во всех сферах. Сейчас государство предоставляет множество инструментов для получения качественного образования, трудоустройства и даже приобретения жилья. Сегодня было высказано много предложений, направленных на развитие нашего района, я думаю, что это поколение принесет пользу не только своему родному краю, но и государству в целом, если будет трудиться, - пояснил аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов. Также молодежный форум прошел в Жетыкольском сельском округе Сырымского района. Сельскую молодежь здесь волновали вопросы касающиеся образования, а также трудоустройства молодых специалистов. - Молодежь сейчас волнуют такие вопросы, как получение качественного образования в школах и вузах, трудоустройство молодых специалистов, получивших дипломы и получение и приобретение жилья для молодых семей. При работе с молодыми людьми ихпостоянно надо призывать к тому, что необходимо трудиться, чтобы достичь желаемых результатов и показать на что способно наше поколение, - рассказал руководитель ресурсного центра Нуртлеу Болат. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.