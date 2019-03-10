Нужно отметить, что в этом году празднование Масленицы началось в 12 часов дня, однако люди, несмотря на дождь, собрались гораздо раньше. Нужно отметить, что в этот день парк был полон людей. По традиции, здесь же можно было полакомиться блинами со сгущенкой, горячим чаем и шашлыком. К слову, порция блинов стоила 100 тенге, чай также 100 тенге, а порция шашлыка - от тысячи тенге и выше. Горожане с удовольствием фотографировались с девушками в национальных костюмах. Несмотря на дождь, многие пришли в парк семьями, чтобы посмотреть представление. - Мы практически каждый год ходим в парк на проводы зимы. Сегодня тоже пришли с сыном. Здесь всегда очень весело, можно поесть блины, попить чай из самовара. Также нам очень понравилось представление. Сегодня здесь много людей, так весело, - говорит жительница города Самал. – Вообще я считаю, что такие мероприятия сближают людей, способствуют сплачиванию народа. Нужно отметить, что благодаря политике главы нашего государства Нурсултана Назарбаева мы живем в мире и согласии, отмечаем праздники многих народов. Мы, например, с удовольствием всегда приходим на Масленицу в парк, на Сорочинскую ярмарку, на Наурыз и Корису айт ходим. Затем началось представление. На сцене по сложившейся традиции встретились весна и зима, которая не хотела отдавать свои права. Пришедшие с удовольствием смотрели выступления местных артистов и танцевальных коллективов. Также были различные традиционные конкурсы. Горожане с удовольствием участвовали в них, получали небольшие призы, а также традиционное в этот день угощение – блины. Закончился праздник традиционным сжиганием чучела.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.