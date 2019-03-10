16-летнего Михаила Марченко 8 марта нашли полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы пропавшего Михаила Марченко Елены, ее сын нашелся целым и невредимым. - 8 марта примерно в 18.00 моего сына нашли сотрудники полиции. Он находился в Зачаганске у своих друзей. Я не знаю, что это было, возможно, он просто захотел самостоятельности и взрослой жизни, но ссор между нами не было. На вопросы почему он так сделал, он не отвечает. Теперь я думаю, что ему необходима помощь или консультация психолога, чтобы впредь он больше не убегал из дома. Я благодарна всем людям, которые откликнулись и помогли в поиске моего сына. А также огромное спасибо сотрудникам правоохранительных органов за то, что так оперативно сработали, - говорит мама подростка. Напомним, 24 февраля Михаил Марченко вышел из дома и пропал. Мама подростка обратилась в полицию, а также разместила посты о пропаже сына в соцсетях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    