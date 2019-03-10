Иллюстративное фото из архива "МГ" - По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 11-12 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В городе Уральск 11-12 марта ожидается туман, гололед, ветер юго-западный 18 метров в секунду, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.